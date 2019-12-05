Naif ne demek? Naif nedir? Naif TDK sözlük anlamı

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Naif kelimesi dilimize Fransız dilinden geçen bir kelime olarak tanımlanabilir. Bu kelimenin pek çok anlamı vardır. Bu anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Tecrübesiz, saf, deneyimsiz.

- Acemi bir şekilde yapılan,

- Güzel sanatların bilhassa resim sahasında kendi kendini yetiştiren sanatçı ya da onun şah eseri,

- Kendi kendini yetiştiren, doğal plastik sanat yeteneklerine ehil sanatçılar bakımından yaratılmış resim sanatları

NAİF İLE NAHİF KELİMELERİNİN KARIŞTIRILMASI

Naif kelimesi çoğu zaman nahif kelimesi ile karıştırılmaktadır. Kibar şekilde davranan bir kişiye ne kadar naif denir. Naif kelimesi; tecrübesi olmayan, toy, deneyimsiz anlamlarına gelmektedir. Nahif ise; hassas, ince, kibar manalarını taşır. Yani bir kişiye sıfat şeklinde kibar demek amaçlı nahif kelimesini kullanmak daha doğru olur.