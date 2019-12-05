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Naif ne demek? Naif nedir? Naif TDK sözlük anlamı

Güncelleme Tarihi:

#Tdk#Tdk Naif#Naif Ne Demek
Naif ne demek Naif nedir Naif TDK sözlük anlamı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2019 16:02

Naif kelimesi TDK'nın sözlük anlamı düşünüldüğünde pek çok manayı barındırmaktadır. Cümle içerisinde kullanılması dolayısıyla merak uyandıran ve pek çok kişinin 'Naif nedir?' sorusu ile cevap aradığı bu konu, TDK sözlükleri üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, naif ne demek ve sözlük anlamı nedir? İşte, naif kelimesinin sözlük anlamı hakkında detaylar

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Naif kelimesi dilimize Fransız dilinden geçen bir kelime olarak tanımlanabilir. Bu kelimenin pek çok anlamı vardır. Bu anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır;

 - Tecrübesiz, saf, deneyimsiz.

 - Acemi bir şekilde yapılan,

 - Güzel sanatların bilhassa resim sahasında kendi kendini yetiştiren sanatçı ya da onun şah eseri,

 - Kendi kendini yetiştiren, doğal plastik sanat yeteneklerine ehil sanatçılar bakımından yaratılmış resim sanatları

 NAİF İLE NAHİF KELİMELERİNİN KARIŞTIRILMASI

Naif kelimesi çoğu zaman nahif kelimesi ile karıştırılmaktadır. Kibar şekilde davranan bir kişiye ne kadar naif denir. Naif kelimesi; tecrübesi olmayan, toy, deneyimsiz anlamlarına gelmektedir. Nahif ise; hassas, ince, kibar manalarını taşır. Yani bir kişiye sıfat şeklinde kibar demek amaçlı nahif kelimesini kullanmak daha doğru olur.

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