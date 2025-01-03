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Nahit Menteşe’ye TBMM’de tören

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#Nahit Menteşe#TBMM#Tören
Nahit Menteşe’ye TBMM’de tören
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 07:00

Ankara’da 92 yaşında vefat eden eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe dün Meclis’te düzenlenen cenaze töreni ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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TBMM Şeref Kapısı’nda düzenlenen cenaze törenine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de törende hazır bulundu. Menteşe’nin naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.  

 

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#Nahit Menteşe#TBMM#Tören

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