Nahit Menteşe’ye TBMM’de tören

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TBMM Şeref Kapısı’nda düzenlenen cenaze törenine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de törende hazır bulundu. Menteşe’nin naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.