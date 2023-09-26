Nahçıvan’dan Ermenistan’a mesaj: Uzatılan barış elini tutsun

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘TUR’ uçağıyla Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na inişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. İki lider Yüksek Meclis’teki resmi törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme sonrasında Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Tören sonrasında Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

IĞDIR-NAHÇIVAN’LA ENERJİ HAMLESİ

“Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulanmayan, müstesna bir konumdadır. ‘Tek millet, iki devlet’ şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik ilişkisine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisi ile birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkânına kavuşacağız. Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridor’un önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı Projesi, Azerbaycan’la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır.

Haberin Devamı

KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR

Kars–Nahçıvan Demiryolu Projesi’nin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

ANTİ-TERÖR OPERASYONU

Son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca defaten dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti-terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde ve sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Haberin Devamı

AZERBAYCAN ORDUSUNA TEBRİK

Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Bölgemizde barış, huzur ve refah halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir.”

GENİŞ BİR HEYET EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Nahçıvan ziyaretinde bakanlar Hakan Fidan, Yaşar Güler, Alpaslan Bayraktar, Mehmet Özhaseki, Abdulkadir Uraloğlu ve Ömer Bolat ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.”

Haberin Devamı

YAĞMUR ALTINDA

- Azerbaycan Lideri Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nahçıvan Havalimanı’nda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan inerken Aliyev’e “Kardeşim bizim oralar yanıyor, senin buralar rahmet” dedi. Aliyev ve Erdoğan aynı araçla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne geçti. Erdoğan Meclis’e gelişinde resmi törenle karşılandı.

- Liderlerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde gerçekleşen görüşmesinin ardından iki ülke arasında enerji, demiryolu ve konut projeleri alanında 3 anlaşma imzalandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in davetiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında daha sonra Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Haberin Devamı

ALİYEV: DESTEĞİNİZİ UNUTMAYACAĞIZ

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise toplantıda iki ülke arasındaki yakın işbirliğini şöyle anlattı:“Nahçıvan’da güneş enerjisi santralı planlarımız var. Gelecekte Nahçıvan’dan bin megawatt hacminde Türkiye’ye yeşil enerji ihracı mümkün olacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının kapasitesi 1 milyondan 5 milyon tona çıkarılacak. Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazla. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız. Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. BM kürsüsünde Azerbaycan’ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz. Türkiye ile birbirimize destek vererek, bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz. Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğinizi unutmayacaktır.Ermenistan ordusu 24 saatte teslim oldu, şartlarımızı kabul etti.”

Haberin Devamı

İMZALANAN ANLAŞMALAR

- Erdoğan’ın Nahçıvan ziyaretinde Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok alanda anlaşma imzalandı: “Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi’ne İlişkin Niyet Protokolü, Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında işbirliğini içeren anlaşma.”

TÜRKİYE MODERNİZE ETTİ ASKERİ TESİS AÇTILAR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev, ortak basın toplantısından sonra Türkiye’nin modernize ettiği Nahçıvan Üretim Onarım Askeri Tesisinin açılış törenine katıldı. Fabrikanın açılışında Erdoğan ve Aliyev kurdele kesti. Daha sonra fabrikanın içini gezen Erdoğan ve Aliyev’e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve ASFAT A.Ş Genel Müdürü Esad Akgün ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov eşlik etti.

ERDOĞAN NEŞET ERTAŞ’I ANDI: HASRETLE YÂD EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk halk ozanı NEŞET ERTAŞ’ı 11’inci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Erdoğan, “Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, ‘Bozkırın tezenesi’ Neşet Ertaş ustayı vefatının 11’inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum” dedi.