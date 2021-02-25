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Gündem
Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

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Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
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Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dikildi.

'Nahçıvan’dan Türkiye’ye girişte ilk olarak selamlanan iki bayrak' anlamını taşıyan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları, görenleri duygulandırıyor. Ermenistan'a sınır köy ve askeri birlikler tarafından da görülen bayrakların altına ise Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in unutulmaz 'Tek millet iki devlet' sözü yazıldı.

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