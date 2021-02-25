Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

'Nahçıvan’dan Türkiye’ye girişte ilk olarak selamlanan iki bayrak' anlamını taşıyan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları, görenleri duygulandırıyor. Ermenistan'a sınır köy ve askeri birlikler tarafından da görülen bayrakların altına ise Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in unutulmaz 'Tek millet iki devlet' sözü yazıldı.