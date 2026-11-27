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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde mart ayında 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezine gelen Halit Dertli (49), eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) işyerindeki herkesi dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. Tartışmanın ardından içeriden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşyerinin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz öldü, 2 çocuk babası Halit Dertli ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in bir dönem sevgili olduğu ve 1 yıl önce ayrıldığı belirtildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dertli tutuklandı.

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4’ÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, F.D., S.A., G.İ., K.B. ve Z.K.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 18 yıla kadar, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halit Dertli'nin yargılanmasına devam edildi.

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4’üncü duruşmada mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Dertli, Karadeniz’in yeni sevgilisinin kendisini ailesiyle tehdit ettiğini iddia ederek, “Bunun üzerine olay günü güzellik merkezine giderek, kendisinden konuşmak için erkek arkadaşını çağırmasını isteyecektim. Burada bana terörist gibi davranınca şeker ve tansiyon hastası olduğum için bilincimi kaybedip, kendisine ateş ettim. Son olarak, ‘En sonunda beni vurdun ya’ dediğini hatırlıyorum” dedi.



Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Halit Dertli’nin cep telefonunun incelenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.