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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı

Güncelleme Tarihi:

#Nagehan Alçı#Rasim Ozan Kütahyalı#Boşanma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 16:12

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 15 dakika süren duruşma sonrası salondan çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde cevap verdi.

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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü. Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi. Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.

Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıt verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde cevap verdi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı

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#Nagehan Alçı#Rasim Ozan Kütahyalı#Boşanma

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