Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı yine mahkemelik oldu

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Alçı, Kütahyalı’nın evlendiği ilk günden itibaren psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını ve 4 yıldır eşiyle ayrı yaşadıklarını belirterek 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukları için aylık 60 bin lira nafaka talep etmişti. Alçı ile Kütahyalı, bir süre sonra mahkemeye başvurarak, çekişmeli boşanmaktan vazgeçtiklerini, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiklerini belirtmişti. Çift 3 Ekim 2023 tarihinde avukatlarıyla birlikte adliyeye gelerek anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile bu defa mal paylaşımı konusunda adliyelik oldu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın tehdit ve manipülasyonları nedeniyle mal varlıklarını paylaşmadan anlaşmalı boşanmayı kabul ettiğini iddia eden Nagehan Alçı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak şimdilik 100 bin liralık katılma alacağı (belirsiz alacak) davası açtı.

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‘TÜM MALVARLIĞINA TEDBİR KONULSUN’

Müvekkilinin son 5 yıldır boşanma isteğini söylemesiyle birlikte Kütahyalı’nın eşinden habersiz şekilde gayrimenkul devirleri yaptığını anlatan Nagehan Alçı’nın avukatı Gözde Egemen, özetle dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Kütahyalı, evlilik birliği içerisinde Nagehan Alçı’nın adını kullanarak bankalarda çok sayıda kredi kartı çıkartmıştır. Bu kartları ya kendisi ya da üçüncü kişiler kullanmıştır. Nagehan Alçı, kredi kartlarının başka kişiler tarafından kullanıldığını Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda öğrenmiştir. Ortak hesaptaki tüm birikimlerini kendisi, anne, baba ve ablasının hesabına geçiren Kütahyalı, bu tutarları bankadan çekerek saklamıştır. Tarafların evlilik birliği içerisinde banka hesapları dışında iki gayrimenkulu, 5 otomobili bulunmaktadır. Rasim Ozan Kütahyalı’nın son 12 yıllık banka hesaplarının incelenmesini talep ediyoruz. Evlilik birliğinde edinilen tüm malvarlığının üçüncü kişilere devrinin ve satışının engellenmesi için tedbir konulmasını istiyoruz.”