Nafaka umdu, masraf buldu

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Güllü Kurt 70 yaşında. Uzun yıllar evli olduğu Bayram Ayvataş ile aralarında sorunlar çıkınca 2012’de boşanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkemeleri bir yıl sürdü. 2013’te boşandılar. Mahkeme Bayram Ayvataş’ı kusurlu bulmuştu. Güllü Kurt’a aylık 250 lira nafaka bağlandı. Bu nafakanın da yıllık olarak belli oranda arttırılmasına karar verildi. 2022’ye gelindiğinde Güllü Kurt’un nafakası 350 liraya çıkmıştı. Nafaka dışındaki tek geliri emekli maaşıydı. Ancak Güllü Kurt geçinemiyordu. Avukat tuttu, nafakanın arttırılması için mahkemeye başvurdu. “Başka hiçbir gelirim yok. Eski eşimin 8 dairesi, 2 dükkânı var. Hâli vakti yerinde” dedi. Nafakasının aylık 3 bin liraya çıkarılmasını istedi. Komşularını ve torunlarını da geçinemez halde olduğuna dair şahit olarak dinletti.



‘350 TL’Yİ ÖDEMEKTE ZORLANIYOR’



İstanbul 6. Aile Mahkemesi bu talebi değerlendirdi ardından da reddetti. Gerekçe olarak da “İkisi de emekli maaşıyla geçiyor, Bayram zaten 350 lirayı da ödemekte zorlanıyor” dedi. Ayrıca 5 bin 100 liralık mahkeme masraflarının da Güllü Kurt tarafından ödenmesine hükmetti. Böylece 350 liralık nafakasının artışı için mahkemeye giden Güllü Kurt, nafakasını artırmadığı gibi 5 bin 100 liralık hiç hesapta olmayan bir masraf ile dönmüş oldu.

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'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Hürriyet’e konuşan Güllü Kurt’un avukatı Murat Sultansu “Nafaka artışı beklerken, mahkeme masrafları da Güllü teyzenin üzerine kaldı. Zaten geçinemiyordu. 15 aylık nafakası bu masrafları ödemeye ancak yeter. Karara itiraz edeceğiz” dedi.