Nafaka kararı mağdurları sevindirdi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe ömür boyu süresiz nafaka bağlanmasına imkân tanıyan yasal düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Karar, uzun yıllardır nafaka yükümlülüğünün süre sınırı olmaksızın devam etmesinden şikâyet eden nafaka mağdurları tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahkeme, ilgili düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmederken, kararın gerekçesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni yasal düzenleme sürecinin başlaması beklenirken mağdurlardan biri olan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, "Bugünkü çıkmış olan karar neticesinde benim gibi mağdurlara umut ışığı oldu.Ben de on gün evli kaldım ve 11 yıldır nafaka ödemekteyim. Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla mağdurlar yeni bir hayat kurabilecek ve boşanmış eşler arasındaki bağlantı kopacaktır. Çünkü yıllardır boşanamadığınız ve nafaka ile aranızdaki bağın koparılmamasıyla ilgili sürtüşmeler olmaktadır. Bu da boşanmış insanlar arasında şiddeti doğurmaktadır bundan sonra bu karar bunların önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi.

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Bu kararın yeterli olmayacağını vurgulayan Ergincan, "Karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra artık işleyiş hükümetimiz ve adalet bakanlığımızda olacaktır. Bu konuyla ilgili süresiz nafakanın sonlanmasıyla alakalı yeni bir kanun tasarısı meclise sunmaları gerekmektedir. Bunu da 9 ay içerisinde yapmak zorundalar. Bu kanun tasarısında da bizim beklentimiz süresiz nafakayı bir yılla sınırlandırmaları. Eğer eşlerden birinin mağduriyeti devam ediyorsa aile fonu kurulmalıdır" dedi.



