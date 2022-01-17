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‘Nadir yetişen yıldızlardandı’

#Bensiyon Pinto#Mehmet Nuri Ersoy#Koronavirüs
‘Nadir yetişen yıldızlardandı’

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törene koronavirüs olan Hahambaşı Haleva, online bağlandı.

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BENSİYONPinto için dün Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.  85 yaşında hayatını kaybeden Bensiyon Pinto’nun 60 yıllık eşi Eti Ester Pinto ile oğulları Benjamin Pinto ve Hayim Pinto’nun taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudiler Topluğu Eşbaşkanı Erol Kohen, eski Başbakan Tansu Çiller, Galatasaray Kulübü Bakanı Burak Elmas ile iş dünyasının tanınan simaları ve Yahudi cemaatinden çok sayıda kişi katıldı.

‘GERÇEK BİR YURTSEVERDİ’

Hahambaşı vekili Yeuda Adoni’nin dua yaptırdığı törene koronavirüse yakalanan Hahambaşı Rav İsak Haleva, online katıldı. Haleva, “Toplumlar sıklıkla böylesi bir yıldıza kavuşamazlar. Bensiyon toplumumuzda nadiren yetişen gerçek yıldızlarındandı. Kişiliği de Türkiye’mizin esenliği ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacaktır” dedi. Törenin ardından Pinto’nun naaşı, Arnavutköy Musevi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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‘Nadir yetişen yıldızlardandı’

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#Bensiyon Pinto#Mehmet Nuri Ersoy#Koronavirüs

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