Nadir Salifov toprağa verildi
Antalya’da öldürülen Azerbeycanlı suç örgütü lideri ‘Lotu Guli’ lakaplı Nadir Salifov için Büyükçekmece Küba Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılım yoğun olurken polis ekipleri cami çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kardeşi Müşrif Salifov taziyeleri kabul etti.
ÇELENK YAĞDI
Nadir Salifov’un çocukları da cenaze törenine katıldı. Aile yakınları görüntü vermekten kaçındı. Cenaze Hoşdere Mezarlığı’na götürüldü. Cami avlusuna getirilen çok sayıda çelenk ise dikkat çekti. Çelenklerin üzerinde “Moskova’dan kardeşleri”, “Ukrayna’dan kardeşleri”, “Petersburg’dan kardeşleri”, “Batum’dan kardeşleri” gibi ifadeler yer adlı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle