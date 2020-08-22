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Haber Giriş: 22.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nadir Salifov toprağa verildi

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Nadir Salifov toprağa verildi
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Antalya’da öldürülen Azerbeycanlı suç örgütü lideri ‘Lotu Guli’ lakaplı Nadir Salifov için Büyükçekmece Küba Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılım yoğun olurken polis ekipleri cami çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kardeşi Müşrif Salifov taziyeleri kabul etti.

ÇELENK YAĞDI

Nadir Salifov’un çocukları da cenaze törenine katıldı. Aile yakınları görüntü vermekten kaçındı. Cenaze Hoşdere Mezarlığı’na götürüldü. Cami avlusuna getirilen çok sayıda çelenk ise dikkat çekti. Çelenklerin üzerinde “Moskova’dan kardeşleri”, “Ukrayna’dan kardeşleri”, “Petersburg’dan kardeşleri”, “Batum’dan kardeşleri” gibi ifadeler yer adlı.

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