‘Nadir’ kahramanlar

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Türkiye’de nadir görülen hastalık yaşayan ya da bu durumdan dolaylı olarak etkilenen yaklaşık 6 milyon insan var. Ancak nadir hastalıkların sosyal etkilerini en kötü yaşayanlar çocuklar. Birçok dernek bir araya gelerek bu konuda özel bir projeye imza attı. Çocukların yaşıtları ile yaşadığı “akran zorbalığına” karşı bir çizgi roman yayınlandı. Nadir-X adı verilen çizgi romanda hastalıklarının yan etkileri kahramanlara süper güç olarak döndü. Eğitim müfredatına girmesi için çalışmaları sürdürülen kitap İstanbul’daki bir ilçede tüm okullara dağıtılacak.

ÇOCUKLARA BÜYÜK TRAVMA

Psikolog Ebru Şen şu bilgileri verdi: “Nadir hastalığa sahip 2 çocuk grubu var. Biri evden hiç çıkamadığı için sosyal izolasyon yaşayan ve çok fazla içine kapanan grup. Diğeri hastalığın etkileri nedeniyle okulda akran zorbalığına maruz kalan grup. Mesela okulda hiç yürüyemediği için hiç arkadaşı olmayan öğrencilerimiz var. Bir öğrencimiz günde yaklaşık 100 ilaç kullandığı için vücudu koku salgılıyor. Bu nedenle okuldan gönderilmeye çalışılıyor. Bunlar çocuklar için büyük travmalar.”

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HASTALIKLARI SÜPER GÜÇLERİ

- Çizgi romandaki kahramanların her birinin yeteneği aslında gerçek hayatta hastaların yaşadığı sorunlardan geliyor. İşte o karakterlerden bazıları:

TUZ ÇOCUK CAN: Aslında bir böbrek hastalığı olan kistik fibrozis hastası olan Can’ın süper gücü bu çizgi romanda tuzun tüm formlarına hareket verme.

BİBER KIZ DERİN: Kullandığı ilaçlar nedeniyle gerçek hayatta koku salgılayan sistinozis hastası kahramanın süper gücü ise olağanüstü koku alma yeteneği.

UZAY ÇOCUK ATA: Hepimizin artık yakından bildiği bir hastalık olan SMA hastalığına sahip Ata’nın olağanüstü gücü ise gezegene yeniden hayat verme.