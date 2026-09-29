Nadir hastalıklar tanısı için kit üretildi

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KANSERİN GENETİĞİNE BAKILIYOR

Türkiye, akraba evliliklerinin belirli bölgelerde hâlâ yaygın olması nedeniyle bazı kalıtsal hastalıkların taşıyıcılık oranı dünya ortalamasının üzerinde seyreden bir ülke. Talasemi, SMA, kistik fibrozis ve çeşitli metabolik hastalıklar ülkemizde daha sık görülürken, evlilik öncesi veya gebelik planlaması döneminde yapılacak kapsamlı genetik taramalar bu nedenle özel bir önem taşıyor. Yeni nesil genetik teknolojileri sayesinde anne ve baba adayları, aynı anda 500 ila 1000 üzerinde kalıtsal hastalık açısından taranabiliyor.

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Kanser tedavisinde ‘herkese tek tip çözüm’ yaklaşımı yerini, kişiye özel stratejilere bırakıyor. Kanserin genetik şifresinin çözülmesi, tümörün zayıf noktalarının belirlenmesine olanak tanıyor. Sıvı biyopsi ve genomik profilleme gibi yöntemlerle, hastanın genetik yapısına en uygun, yan etkisi düşük ve başarı oranı yüksek tedavi seçenekleri planlanabiliyor. Bu testler, kişiye özel tedavi planlaması, semptom ortaya çıkmadan yapılan erken teşhis ve gelecekteki olası risklere karşı önleyici bir yaklaşım geliştirilmesine imkân tanıyor. Tüm bu çalışmalarda tabii ki yapay zekâ kullanılıyor.

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Türkiye’de çok sayıda genetik hastalıkla mücadele ediyor. Nadir hastalıklar için 8 yıldır bir kit üretimi üzerinde çalışıyoruz. Kullanıcıya bir analiz raporu da sunuyor. Bu kitin Türkiye ve dünyada tüm laboratuvarlara satışı mümkün olacak. Çok sayıda test daha kısa sürede yapılabilecek.