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Nadir görülüyor: İnek 5 buzağı doğurdu

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#Balıkesir#İnek Doğumu#Nadir Olay
Nadir görülüyor: İnek 5 buzağı doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 17:58

Balıkesir sınırları içerisindeki bir kırsal mahallede nadir görülen bir olay meydana geldi. İnek, aynı anda 5 buzağı dünyaya getirdi.

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 Susurluk ilçesine bağlı Ilıcaboğazı kırsal mahallesinde ender rastlanan bir doğum olayı yaşandı. Mahalle sakinlerinden Bahri İnce'ye ait inek, aynı anda 5 buzağı dünyaya getirdi. Veteriner hekimlerin de nadiren karşılaştığı bu doğum, mahalle halkı arasında büyük hayret ve sevinçle karşılandı. Yapılan kontrolde buzağılardan birinin doğum sonrası yaşamını yitirdiği, diğer dört buzağının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Nadir görülüyor: İnek 5 buzağı doğurdu

"HAYRETLER İÇİNDEYİZ"

Bahri İnce, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Hem hayretler içindeyiz hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan veteriner hekimler, ineklerin genellikle tek buzağı doğurduğunu, nadiren ikiz ya da üçüz doğumların yaşandığını, beşiz doğumun ise oldukça nadir görülen bir vaka olduğunu ifade etti. Olayın duyulmasının ardından Ilıcaboğazı Mahallesi sakinleri İnce ailesine geçmiş olsun ve tebrik dileklerini iletirken, sağlıklı doğan buzağılara da özel ilgi göstermeye başladı.

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#Balıkesir#İnek Doğumu#Nadir Olay

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