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Nadir görülen vaka... Karın ağrısıyla gitti ameliyata alındı! Karnından 2 buçuk kiloluk kitle çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Karın Ağrısı#Kitle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:38

Samsun'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran erkek hastanın karnında tespit edilen 2 buçuk kilo ağırlığında ve 30 santimetre büyüklüğündeki kitle, yapılan başarılı operasyonla alındı. Nadir görülen bu vaka, erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Samsun'da hastaneye karın ağrısı şikâyetiyle başvuran 43 yaşındaki Özkan Ünal'ın yapılan tetkikler sonucunda, karın içinde yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Nadir görülen vaka... Karın ağrısıyla gitti ameliyata alındı Karnından 2 buçuk kiloluk kitle çıktı

Pankreas, karaciğer ve böbrekle ilişkili bölgede yer alan dev kitle, yapılan operasyonla çıkarıldı.

Nadir görülen vaka... Karın ağrısıyla gitti ameliyata alındı Karnından 2 buçuk kiloluk kitle çıktı



"BU TÜR VAKALAR ÇOK NADİR GÖRÜLEN, ÇOK SIK KARŞILAŞMADIĞIMIZ VAKALARDIR"

Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Özkan Bey, hastanemize karında ağrı şikayetiyle geldi. Üroloji bölümüne başvurdu. Burada yapılan değerlendirmelerde hastanın karın içerisinde yaklaşık 30 santimetrelik bir kitle olduğu gözlemlendi. Bu kitle pankreas, karaciğer, böbrekle tamamen ilişkiliydi. Tabii, zor ve itina gerektiren bir ameliyattı. Bu tür vakalar çok nadir görülen, çok sık karşılaşmadığımız vakalardır. Gözden kaçırılmaması gereken ve ameliyatının titizlikle yapılması gereken vakalardır. Tüm hastalarımızda olduğu gibi kanser cerrahisinde de erken teşhisin önemi ve rolünden her zaman bahsetmek gerekir. Hastamız kendisi bu durumun farkına vararak bize geldi. Bu tip rahatsızlıkları geciktirmemek adına kişilerin sık sık checkup, tahlil ve tetkiklerini doktorlara giderek yaptırmaları gerekiyor" dedi.

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Nadir görülen vaka... Karın ağrısıyla gitti ameliyata alındı Karnından 2 buçuk kiloluk kitle çıktı



"ŞAŞIRDIM, BEKLEMİYORDUM"

Hasta Özkan Ünal ise "Daha önceden top oynarken karnıma darbe geldi. İç kanama oluştu ve ameliyat geçirdim. İkinci vakada da ağrılarım oldu. 5-6 gün sonra ağrılarım artınca hastaneye gelmek zorunda kaldım. Sağ olsun hocam her şeyimle ilgilendi. 30 santimlik kitleyi beklemiyordum, ben de çok şaşırdım" diye konuştu.

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#Samsun#Karın Ağrısı#Kitle

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