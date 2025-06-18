Nadir görülen bir tür! O ilimizde ortaya çıktı! 'Görüldüğü an dokunulmasın'

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Şirinevler Mahallesi'ndeki Duru Sitesi sakinleri, 'zehirli uğur böceği' olarak adlandırılan ve nadir görülen 'Eresus sandaliatus' örümceğini fark etti. Site sakinlerinin belediye yetkililerine bilgi vermesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde örümceğin, insanı ısırdığında çeşitli olumsuzluklara neden olabilecek bir tür olduğu tespit edildi. Site ve çevresi ilaçlanarak tedbir alındı.

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, "Bu örümcek görüldüğü an elle dokunulmasın ve bize haber verilsin. İhbar etsinler ekiplerimizle ilaçlama yapalım. Site ve çevresi ilaçlandı. Bu zehirli böcek doğada taş altlarında, yerdeki yaprak altında, nemli toprak aralarında yaşar. Isırdığı yerde acı, ateş, kalp atışının hızlanması ve baş ağrısı yapar" dedi.