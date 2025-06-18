×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nadir görülen bir tür! O ilimizde ortaya çıktı! 'Görüldüğü an dokunulmasın'

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Nadir Böcek#Belediye
Nadir görülen bir tür O ilimizde ortaya çıktı Görüldüğü an dokunulmasın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:55

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir sitede fark edilen ve görünümünden dolayı 'zehirli uğur böceği' olarak adlandırılan 'Eresus sandaliatus' türü örümcek, tedirginliğe neden oldu.

Haberin Devamı

Şirinevler Mahallesi'ndeki Duru Sitesi sakinleri, 'zehirli uğur böceği' olarak adlandırılan ve nadir görülen 'Eresus sandaliatus' örümceğini fark etti. Site sakinlerinin belediye yetkililerine bilgi vermesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde örümceğin, insanı ısırdığında çeşitli olumsuzluklara neden olabilecek bir tür olduğu tespit edildi. Site ve çevresi ilaçlanarak tedbir alındı.

Nadir görülen bir tür O ilimizde ortaya çıktı Görüldüğü an dokunulmasın

'GÖRENLER HABER VERSİN' ÇAĞRISI

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, "Bu örümcek görüldüğü an elle dokunulmasın ve bize haber verilsin. İhbar etsinler ekiplerimizle ilaçlama yapalım. Site ve çevresi ilaçlandı. Bu zehirli böcek doğada taş altlarında, yerdeki yaprak altında, nemli toprak aralarında yaşar. Isırdığı yerde acı, ateş, kalp atışının hızlanması ve baş ağrısı yapar" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Nadir Böcek#Belediye

BAKMADAN GEÇME!