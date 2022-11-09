Nadir eserler arasında ve ilk kez sergileniyor

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İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturuluyor. Bu ayki sergide birçok dikkat çeken eser yer alıyor.

İlk eser; pişmiş toprak malzemeden 10 santimetre boyunda, 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait, kayıkta insan ile maymun arası varlığa benzeyen canlının tasvir edildiği heykelcik oldu. İzmir'in Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti'nde 2014 yılında bulunan heykelcikte, dizlerini karnına çekmiş ve oturur halde kayıkçı tasvir edilmiş.

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Sergide yer alan diğer eser ise 'Zeus'un, Aitolia Kralı Thestios'un kızı ve Sparta Kralı Tyndareus'un karısı 'Leda'yı baştan çıkarmak için büründüğü kuğunun tasvir edildiği heykelcik oldu.

Pişmiş toprak malzemeden yapılmış, 15 santim boyunda yine Helenistik döneme ait eserin, 2010 yılında Aliağa'daki Kyme Antik Kenti'nde bulunduğu belirtildi. Yüksek kaide üzerinde oturan kuğunun üzerinde yan pozisyonda oturmuş 'Leda'nın anatomik detayları belirgin olup, başında başlık üzerinde saç örtüsü bulunuyor.

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