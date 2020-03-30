Nadan Ne Demek? Nadan Nedir? Nadan Tdk Kelime Anlamı

Farsça kökenli bir kelime olarak nadan Türkçede yer alan sözcüklerden biridir. Halk arasında yaygın olarak kullanılmaz. Ancak özellikle edebi eserlerde ya da yazılı olarak pek çok farklı noktada kişinin karşısına çıkabilmektedir.

Nadan Ne Demek?

Nadan kelime anlamıyla ‘bilgisiz, cahil’ olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ‘kaba ve kötü’ olarak da dile getirilmektedir. Her iki anlam üzerinden de cümle içerisinde duruma göre kullanmak mümkün. Özellikle yazılı kaynaklarda çok sık rastlanan kelimelerden biridir.

Nadan Nedir?

Nadan kelimesi Türkçede bulunan önemli kelime gruplarından biridir. Halk dilinde olmasa bile edebi eserler için önemlidir. İki farklı anlamı üzerinden kelime içerisinde kullanmak mümkündür.

- Bilgisiz, cahil,

- Kötü ve kaba,

İkinci anlamını bir cümle ile açıklamak gerekirse;

‘’Heyhat ki iyiler gider, nadanlar kalır.’’ A. İlhan

Nadan TDK Kelime Anlamı

Aynı şekilde nadan kelimesi Türk Dil Kurumunda anlamı açısından bilgisiz ve cahil ile beraber kaba veya kötü olarak geçmektedir. Türkçede bu anlamları üzerinden cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yazılı kaynaklarda ve edebi metinlerde karşınıza çıktığında, bu anlamları üzerinden cümleyi daha iyi idrak etme şansını elde edebilirsiniz.