Naci ne demek? İşte Naci isminin anlamı

Naci ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yusuf suresinde de geçmektedir. Yusuf suresinde, Yusuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir.

Yusuf suresinin 42.ayetinde yer alan Naci ismi, " kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik” anlamlarına gelmektedir.



Naci İsimli Ünlülere Örnekler



Adı Naci olan ünlü kişiler şunlardır:



Mehmet Naci Bostancı (Amasya, 2 Ağustos 1957). Türk siyasetbilimci, sosyolog, iletişimbilimci, halkla ilişkiler uzmanı ve siyasetçi.

Balkan Naci İslimyeli ( d. 1947 Adapazarı ) Türk ressam, öğretim üyesi.

Naci el-Ali(Arapça: ناجي سليم حسين العلي)(Doğumu: 1937 Filistin, Ölümü: 29 Ağustos 1987 İngiltere) Filistinli karikatürist.

Ali Naci Karacan (1896 – 7 Temmuz 1955), Türk gazeteci ve yazar.

Bulgarzade Yahya Naci Efendi (ö. 10 Temmuz 1824), Osmanlı tercüman.

Naci Taşdöğen (d. 3 Mart 1962, İstanbul) Türk Sinema ve televizyon oyuncusu.