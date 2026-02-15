Naci Görür'den "Vezirköprü depremi" değerlendirmesi

Haberin Devamı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.20.48’de merkez üssü Vezirköprü olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

