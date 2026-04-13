Naci Görür'den korkutan açıklama: Daha büyük deprem üretebilir

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 11:14

Bu sabah saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi. Görür açıklamasında "Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir." dedi.

Akdeniz'de Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası çarpıcı yorumlardan biri Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu.Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir." dedi.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:

Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun.

ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Demre ilçesinin 55,47 kilometre açığında saat 08.48'de kaydedilen deprem, yerin 16,17 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, Antalya’nın kıyı kesimlerinde de hissedildi.

