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Haber Giriş: 17.03.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Naci Bostancı'dan 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yanıt

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Naci Bostancı'dan 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yanıt
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'Umreden dönenler arasında AK Partili vekil de var'' iddiasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı açıklama yaptı.

Bostancı, Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve şu ifadelere yer verdi:
''TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır.''

Naci Bostancıdan Umreden dönen AK Partili vekil iddiasına yanıt

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