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Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık eserler bulundu

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Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık eserler bulundu
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Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında 2200 yıllık pişmiş toprak eserler bulundu.

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında pişmiş toprak eserler bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal medyada bulunan eserlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda, "Myra kazılarından 2200 yıllık müthiş bir pişmiş toprak buluntu grubu. Dönemin sanat, kültür ve inançları hakkında önemli bilgiler veren eserlerin içinde bazıları ilk kez görülen ünik eserler de var" ifadelerine yer verildi.

Myra Antik Kentinde 2200 yıllık eserler bulundu

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