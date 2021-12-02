MYP Lideri Yılmaz: 'Ülkemiz bu kuşatmayı kıracak güçtedir'

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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin her daim teknolojik ve askeri alt yapısı itibarıyla güçlü bir ülke olması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Ülkemiz üzerinde yürüyen uzun dönemli ekonomik kuşatma projesi uygulanmaktadır. Egemen güçlerin çevremizde yaptığı ağır kuşatma harekatı ve ekonomik krize sürüklenmek istenen ülkemiz Ekonomik olarak çökertilmek istenmektedir. Türkiye bu kuşatmayı kıracak güçtedir. Türkiye bu kuşatmayı kırarak savunma sanayi alanında yatırımlarına devam etmelidir” dedi.