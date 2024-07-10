MYK toplantısında erken seçim konuşuldu: ‘Gündemimizde değil ve asla olmayacak’

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NATO Zirvesi için ABD ziyaretinin hemen öncesinde partisinin MYK’sını toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde A takımıyla yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupa ve bölgedeki ülkelerin seçimlerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

TÜRKÇE Mİ KONUŞALIM FARSÇA MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a MYK sırasında bir tebrik telefonu açtı. Pezeşkiyan’ın Türkmen olması nedeniyle “Bundan sonra aramızda Türkçe mi konuşalım Farsça mı?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Pezeşkiyan’ın “Azeri Türkçesi anlaşmamızı biraz zorlaştırabilir” yanıtını verdiği ve görüşmeye tercüman aracılığıyla Farsça devam edildiği öğrenildi. Erdoğan’ın konuşmanın ardından “Pezeşkiyan’ın Türk ve reformist olması, bundan sonraki Türkiye-İran ilişkilerine çok müspet katkı sağlayacaktır” dediği aktarıldı.

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‘SOKAK HAYVANLARI’ TALİMATI

Öte yandan MYK toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin son süreç gündeme geldi. Sokak hayvanlarına ilişkin hazırlanan kapsamlı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MYK toplantısında sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırgan ve hasta hayvanların uyutulmasını da düzenleyen yasa teklifinin Meclis kapanmadan Genel Kurul’dan geçirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Yasanın AK Parti grubunun muhalefetle yapacağı görüşmelerin ardından bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması ve hemen ardından komisyon gündemine alınması bekleniyor.