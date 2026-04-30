MYK mesajları

OKUL SALDIRILARI: Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarında yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını aktararak, “Çocuklarımız sanal dünyada hakikatten kopuklar, asıl gerçekliklerini sanal dünyada oluşturuyorlar. Onun için bu olay bizim için münferit bir olay değil, bunu daha geniş kapsamlı değerlendirmemiz lazım. Bu anlamda Meclis’te kurulan komisyonu çok önemsiyorum. Bu konuyu takip edeceğiz ama sadece bu konu değil, karşımızda çok daha kapsamlı ve katmanlı bir problem var. Bunu sadece bir güvenlik sorunu olarak değerlendiremeyiz” diye konuştu.

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ: Toplantıda AK Parti’nin 25. kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos 2026 için yapılacak kutlama programı hazırlıkları da gündeme geldi. Bu kapsamda 14 Ağustos Cuma günü Erdoğan’ın İstanbul’da büyük bir miting yapacağı öğrenildi. Mitingin ana temaları ve programın ayrıntılarının ise daha sonra belli olacağı kaydedildi.

‘GENÇLİK ŞÖLENİ’ KUTLAMASI: Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadyumu’nda “Bir Gençlik Şöleni” adıyla kutlama yapacağı öğrenildi. Şölende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuşma yapması bekleniyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabı üzerinden şöleni “Gençler hazır mıyız?” mesajı ile paylaştı. Şölende Sefo, Uğur Işılak, Merve Özbey gibi sanatçılar sahne alacak.