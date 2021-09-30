Myanmar’da darbe yapılınca... Büyükelçi çiftçi oldu

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'TEDBİR ALMALIYIZ'

Ali Sait Akın, Rize’nin ikliminin çok yağışlı ve arazisinin de eğimli olduğunu anlatarak, "Son dönemde sürekli sel afetleri oluyor. Bu yüzden sel sularının araziye akmaması, evlerin çatı sularının ırmaklara kavuşturulması çok önemli. Benim de evin arkasını sağlamlaştırmak gibi birtakım projelerim vardı. Su kanalları açtım, duvarların altında bostanlar vardı, onları söküp yeniledim. Boş vakitlerde çalışıp sel, heyelanlar için tedbir almalıyız" dedi. Bağ bahçe işlerine artık dikkat edilmediğini dile getiren Akın, “İnsanlar artık bu memlekette göçer vaziyette yaşıyor. Kışın gidiyorlar, yazın 3-5 ay geliyorlar. Dolayısıyla bu işlere zaman ayıramıyorlar. Arazinin eğimli, yağmurun da çok olmasından dolayı bu durum da tehlike oluşturuyor. Herkes dikkat etmeli ve tedbirini almalı yoksa sel olduğunda sıkışıp kalıyoruz” diye konuştu.

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‘ÇİFTÇİLİK İŞLERİ İHMAL EDİLİYOR’

Hemşin'in geleneksel yaşamını, ucundan da olsa yakaladığını ancak eski yaşam tarzının artık kalmadığını belirten Akın, yeni hayatını şu sözlerle anlattı: “Çayla birçok şey değişti. Çay gelmeden önce bütün bahçelere mısır ekilirdi. Biz bahçenin tamamında çay tarımı yapmadık, bir kısmını mısır ekerek bıraktık. Şimdi köylerde çalışan kalmadı. Çayı da dışarıdan günlükçü tutup onlara toplattırıyorlar. Köydeki çiftçilik işleri ihmal ediliyor. Burası eskiden büyük bir köydü, herkesin hayvanı vardı. Şu an köylerde eski üretim kalmadı. Dolayısıyla eski yaşam tarzı da artık kalmadı, diyebilirim.” Pandemiyle doğal yaşama yöneliş olduğuna da değinen Ali Sait Akın, “Avrupa’da bahçecilik, küçük de olsa bostancılık yapılıyor ve beğeni alıyor. Biz bu işleri hep yapıyorduk ve bu kadar popüler değildi. Şimdi önemi arttı. Buralarda daha sağlıklı, doğal üretim yapılabilir ve daha zevkli yaşanabilir. Bunun için daha çok çalışmak zaman harcamak gerekiyor” diye konuştu.