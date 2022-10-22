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Müzikhole baskın yapıldı, 5 kadın gizli bölmeden çıktı

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#Müzikhol#Aydın#Baskın
Müzikhole baskın yapıldı, 5 kadın gizli bölmeden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 05:40

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, iş yerine düzenlediği baskında gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

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Olay, saat 02:30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi’nde bulunan Barlar Sokağı’nda meydana geldi. L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti. Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü. Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadınla karşılaştı.

İŞLETMECİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

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#Müzikhol#Aydın#Baskın

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