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Müzisyenlerin de bulunduğu VIP minibüs kazasında 7 yaralı

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#VIP Minibüs Kazası#Düzce#Anadolu Otoyolu
Müzisyenlerin de bulunduğu VIP minibüs kazasında 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 20:10

Düzce’de, Anadolu Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarpan VIP minibüste, aralarında müzisyenlerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden gelerek Kaynaşlı gişelerine dönüş yapmak isteyen S.H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı VIP minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Müzisyenlerin de bulunduğu VIP minibüs kazasında 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüste bulunan, aralarında müzisyenlerin de bulunduğu Çağan Şengül, Mert Ali B., Mehmet Ali Ö., Mehmet Enes G., Zeynep D, ve Deniz Ulaş B. ve sürücü S.H. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

 

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#VIP Minibüs Kazası#Düzce#Anadolu Otoyolu

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