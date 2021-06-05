Müzisyenler dertlerini bildikleri dilden anlattı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit ve Müzik-Sen Mali Sekreteri Ali Abacı’yı makamında kabul ederek görüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da beraberinde 15 aydır işsiz olan müzisyenlerle birlikte basın toplantısı yaparken şöyle konuştu: “Türkiye 15 aydır salgınla uğraşıyor. Kendisine savaş açılan müzisyenlerimiz, sahne ve sanat emekçilerimizle 15 Mart 2020 günü son kez sahneye çıktı. Ondan sonra da günyüzü göremediler. İktidar salgında kaç müzisyenin intihar ettiğini biliyor mu? Bu yasaklar yaşam tarzına müdahale amacı taşımaktadır.”

KİRA ÖDEYEMİYORUZ

Müzisyenler ise tek tek söz alıp sorunlarını dile getirdi. Ev kiralarını ödeyemediklerini, doğalgaz, elektrik, su borçlarını ödeyemediklerini, enstrümanlarını satmak zorunda kaldıklarını, bankalara kredi kartı borçlusu haline geldiklerini, çocuklarına ekmek götüremediklerini anlattılar. Sanat emekçilerine hibe desteği verilmesini, aylardır kapalı olan konser, müzik, bar, meyhane gibi mekanlara destek verilmesini, enstrüman, ses ve ışık sistemlerinden alınan gümrük ve diğer vergilerin en az indirilmesini istediler.

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