Müzisyenin ramazan davulcusuyla yakaladığı ritmi milyonlar izliyor

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Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Zeyrek, kentte müzisyenlik yapıyor, zaman zaman bazı mekanlarda sahne alıyor.

Gitar ve piyano da çalan Zeyrek, ramazanda sahur vaktinde mahallelerinden geçen ramazan davulcusunun nağmelerini duyunca eşlik etmek istedi.

Balkondan duyduğu davul sesine uygun şekilde şarkılar söyleyen Zeyrek, cep telefonu ile kaydettiği bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeyrek'in davulcudan habersiz olarak ramazanın ilk günlerinde klip yaparak sosyal medyadan paylaştığı görüntüleri beğeni gördü.

Gördüğü beğeni üzerine İngilizce, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirerek klip çekimini ve paylaşımlarını sürdüren Zeyrek, zamanla ramazan davulcusu Cemal Özdek ile (21) de dost oldu.

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"RAMAZANIN BEREKETİYLE OLSA GEREK İYİ BİR İZLENME ALDI"

Müzisyen Zeyrek, AA muhabirine, 2 yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra kentte ve çevre illerde zaman zaman sahne aldığını, gitar ve piyano çaldığını söyledi.

Ramazan dolayısıyla bu işine ara verdiğini ifade eden Zeyrek, müzik özlemini sahur vaktinde mahallelerinden geçen ramazan davulcusunun nağmeleriyle giderdiğini belirtti.



Zeyrek, davulcunun ritmine göre şarkı seslendirerek klip yaptığını anlatarak, "Çektiğim klipleri sosyal medya hesabımdan paylaştım, büyük ilgi ve geri dönüş olunca bunu her akşam devam ettirdim. Parça isteklerini de alarak sürdürmeye özen gösteriyorum. Ramazanın bereketiyle olsa gerek iyi bir izlenme ve beğeni aldı. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bu kadar izlenme ve beğeni geleceğini düşünmediğini ve çok şaşırdığını ifade eden Zeyrek, çalışmalarını sürdürmek istediğini belirtti.

"Üreten insan başarıyormuş, bunu öğrendim. İnşallah bunu başlangıç kabul edip müzikte kendimi geliştirmek istiyorum." diyen Zeyrek, bu konuda ailesinden ve arkadaşlarından da destek gördüğünü aktardı.

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Zeyrek, bu beğenilerin kendisini motive ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Mesleğimi biraz daha sevmeye başladım. 3 dilde yayımlanan parça 4,6 milyon izlendi. Çok iyi yorumlar ve geri dönüşler aldım. Bunları görünce daha fazla içerik üretme ihtiyacı hissettim. Yaratıcı içeriklerle devam etmek istiyorum."

"ARAMIZDA BİR DOSTLUK OLUŞTU"

Davulcu Özdek de ramazanda vatandaşları sahura kaldırmak için davul çaldığını ifade ederek, daha önce tanımadığı Beytullah Zeyrek'in evlerinin önünden geçerken kendisinden habersiz yaptığı çekimleri ve paylaşımları sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

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Özdek, şöyle dedi:

"Kendimi görünce çok hoşuma gitti, çok mutlu oldum. Son birkaç gündür de haberleşiyoruz. Aramızda bir dostluk oluştu. Görüntüler milyonlar tarafından izlendi. Dostlarım, arkadaşlarım aradı, tebrik etti. Bu sayede mesleğimi daha çok sevdim. Beytullah ağabeyime teşekkür ediyorum. Ramazanın kalan günlerinde de yeni videolar için Beytullah ağabeyime davul ile eşlik ederek yardımcı olmak istiyorum."

"RAMAZAN AYINDA DAVULCU İLE BİR KONSEPT YAKALADI"

Zeyrek'in üniversiteden arkadaşı Rezzan İlhan (25) ise zaman zaman birlikte sahne aldığı arkadaşının değişik bir müzik tarzına sahip olduğunu belirtti.

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"Ramazan ayında davulcu ile bir konsept yakaladı. Çok da beğeni ve ilgi gördü. İnsanlar ilgi ve alaka gösterince devam etmek istedi." diyen İlhan, arkadaşını desteklediğini kaydetti.

İlhan, "Onu daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Aslında şehrimiz açısından da iyi bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Başta davulcudan bağımsız, spontane gelişti daha sonra bir tanışma ve dostluk oluştu. İngilizce, Türkçe ve Kürtçe şarkılar her kesime hitap etti, beğenildi. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.