Müzisyenin katiline müebbet hapis

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İstanbul’da sokak müzisyenliği yapan Cihan Aymaz (29) 2 Mayıs 2023’te kendisini dinleyen bir kadına laf atarak rahatsız ettiği için uyardığı Mehmet Caymaz (32) tarafından kalbinden bıçaklanarak denize atılmıştı. Caymaz, genç müzisyenin peşinden suya atlayarak saldırıya devam etmişti. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan müzisyen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Caymaz çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Mehmet Caymaz hakkında, “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Caymaz ve müştekiler katıldı. Sanık Mehmet Caymaz son sözünde pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.