Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmandılar... Tamire bırakılan otomobille hırsızlığa gitmişler

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Olay, 25 Haziran’da saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78003 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, müzisyen Cem A.’nın 1’inci kattaki dairesinin balkonuna seyyar merdiven dayayıp, yatak odasının camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden biri, Cem A.’nın yatağının altına sakladığı 25 gram altın ile 1500 doları çalıp, merdivenden indi. Şüpheliler, hırsızlığın ardından merdiveni de yanlarına alıp kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden Cem A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelilerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda park ettiği otomobilin plakasını tespit etti. Gözaltına alınan aracın sahibi, 23 Haziran’da otomobilini tamir için bir atölyeye bıraktığını, o günden bu yana aracına binmediğini belirtti. Bunun üzerine tamirhanede çalışan Mustafa Ö. ile Fettah Kaan Y. gözaltına alındı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorguda, tamire bırakılan otomobille hırsızlık için Cem A.’nın evine gittiklerini, olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini, çaldıkları altın ve parayı da aralarında paylaşıp, harcadıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.