Müzisyene saldırı davasında ödül gibi cezanın gerekçesi açıklandı: Zorba şüpheden yararlanmış... 4 yıl 3 ay ceza almıştı

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Ankara’da 15 Aralık 2022 tarihinde Piiz gurubu, bir eğlence mekânında konser verdi. Konserin ardından grup üyeleri eğlence mekânından ayrıldı. Ancak gurubun davulcusu Mehmet Dudarık, uzun zamandır görüşmediği, çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz’un ziyaretine gelmesi nedeniyle mekânda kalmaya karar verdi. İki arkadaş eğlenirken, yan masada bulunan müşterilerle “ayağa basma” tartışması yaşandı.

‘AYAĞA BASMA’ TESPİT EDİLEMEDİ

Tartışmanın dışarıya taşınması üzerine spor akademisi mezunu Bilge Kaan Korkmaz, müzisyen Dudarık’ı feci bir şekilde darp etti. Hayati tehlike geçiren genç müzisyen uzun süre hastanede tedavi gördü. Korkmaz tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz’ın hem Dudarık’a hem de arkadaşı Oğuzhan Oğuz’a yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Sanık Korkmaz ise savunmasında “Elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi, düşerken de küfür etmeye devam edince de bir iki tane yumruk savurdum, hırpaladım” dedi. Mahkeme, 11 Haziran’da sanık Korkmaz’a her iki müştekiye yönelik eylemlerinden haksız tahrik indirimi yaparak toplamda 4 yıl 3 ay hapis cezası verirken iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Kararda özetle “Mekânın içinde gerçekleştiği belirtilen taciz veya ayağa basma olayı incelenen görüntülerde tespit edilemedi” denildi. Mahkeme cezada neden indirim yaptığını şöyle açıkladı: “Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususunda şüphe oluştuğu, bu şüphenin de şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince lehe yorumlanması gerektiği değerlendirilmekle sanığın cezalarında TCK’nın 29/1 maddesi (haksız tahrik indirimi) uyarınca, takdiren 1/4 oranında indirim yapılmıştır.”

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KABİLİYETLERİNİ SUÇTA KULLANDI

Spor akademesi mezunu olan bir dönem spor eğitmenliği yaptığı belirlenen sanığa neden iyi hal indirimi yapılmadığına ilişkin de, “Sanığın işlediği suçun mahiyeti ve suçu işleme şekli ile mesleği gereği edindiği kabiliyetleri suç işlemede kullanması nedenleriyle belirlenen kişilik özellikleri göz önüne alınarak suç işlemekten çekinmeyeceği kanaati hasıl olmakla hakkında TCK’nın 62. maddesi (iyi hal indirimi) hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı” ifadelerine yer verildi.

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Müştekilerin avukatı Nedret Gültekin Usta verilen tartışmalı karara ilişkin 22 Temmuz tarihinde istinaf başvurusunda bulundu.