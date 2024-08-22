Müzisyen cinayetinde itiraf

Haberin Devamı

İSTANBUL’da yalnız yaşayan Çınar Ersanlı’dan (40) 2 gündür haber alamayan yakınları, 18 Ağustos gecesi Kadıköy’deki evine gitmişti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine, Ersanlı’ya bir şey olduğunu düşünen yakınları çilingir çağırmıştı. Kapı açıldığında içeri giren yakınları, Ersanlı’yı salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde ölü bulmuştu. Adli Tıp’ta yapılan işlemlerin ardından, amatör müzisyen ve makine mühendisi olan Ersanlı’nın cenazesi İzmir’de toprağa verilmişti. Müzisyenin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine 2 şüpheli Beşiktaş’ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26), ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Ersanlı ile internette tanıştıklarını söyleyen Mehmet Ali U. ve Emre E. ifadelerinde özetle “Olay günü onun evinde toplanmıştık. Alkol aldık. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Sonra çıkan kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını sandık. Ellerini, ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapatarak kaçtık. Öldüğünü sonradan öğrendik” dedi. Mehmet Ali U.’nun 1, Emre E.’nin ise 7 suç kaydı olduğu da belirlendi.