Müzikolog Ahmet Say hayatını kaybetti

İstanbul’da 1935 yılında doğan Ahmet Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından 1946’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. 1954’de ise basın-yayın eğitimi için Almanya’ya gitti. Türkiye’ye dönünce Bingöl’de öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Türkü, ağıt ve masallar derledi.

MÜZİK ANSİKLOPEDİSİ YAZDI



1967’de Türk Solu dergisinin yazıişleri müdürlüğünü yaptı. 12 Mart döneminde 17 ay hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977’de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları’nı çıkarttı. Edebiyatçılar Derneği’nin de kurucularından. 1980’den itibaren müzik yazarlığına ağırlık verdi. 4 ciltlik “Müzik Ansiklopedisi”, “Müzik Öğretimi” derlemesi, Türkiye’nin ilk kapsamlı müzik tarihi çalışması “Müzik Tarihi” gibi önemli eserler bıraktı. TRT Ödülleri Öykü Yarışması Başarı ve Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü var.

GÜZEL BİR BABA OĞUL İLİŞKİSİ



Say, babasının vefatını sosyal medyadan, “Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel, çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Son 3-4 yıldır sağlık sorunları çok fazlaydı ” diye duyurdu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı.

HÜRRİYET’TEN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



Fazıl Say’ın “Çok özel ve çok güzel bir baba-oğul ilişkisi’ sözleriyle özetlediği gibi baba Say, Hürriyet’ten oğluna verdiği destek ve yaptığı çağrılarla da dikkatleri çekmişti. Say, 15 Aralık 2007’de “Türkiye’yi terk etmeyi düşünüyorum” diyen oğluna “Gitme; mücadele et. Ben olsam, beğenmiyorsam mücadele eder, beğenecek hale getirir ve bunun kavgasını veririm” tavsiyesinde bulunmuştu. Say, 22 Ocak 2019’da ise oğlunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı davet ederek huzurunda konser verme isteğine ise, “Her zaman barıştan yana olmuşumdur ve kim olursa olsun, barışı savunuyorsa ben ondan yanayım. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur” sözleriyle destek vermişti.