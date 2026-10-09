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Müzikholde silahlı çatışma: Biri polis 2 kişi öldü

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#Silahlı Çatışma#Polis Memuru#Kubilay Çınar
Müzikholde silahlı çatışma: Biri polis 2 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

Bir müzikhole giren kişinin çevreye rasgele ateş açması üzerine mekânda bulunan izinli polis memuru karşılık verdi. Çıkan çatışmada polis memuru Kubilay Çınar ile saldırgan B.Ü. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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İSTANBUL Küçükçekmece’de dün 03.40 sıralarında, müzikhole gelen B.Ü., bilinmeyen nedenle çevreye ateş açtı. Bu sırada içeride olan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Kubilay Çınar (40) de ateş açan kişiye karşılık verdi. Çıkan çatışmada polis memuru ile ateş açan kişi ağır yaralandı. Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru Kubilay Çınar ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı müzikholde inceleme yaptı. İşyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışanların da bilgisine başvurdu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memuru ile şüphelinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zabıta ekiplerince de işyeri mühürlendi.

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Ekipler, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek bulundu.

 

 

 

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#Silahlı Çatışma#Polis Memuru#Kubilay Çınar

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