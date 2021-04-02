Müzik sesi ihbarı üzerine gittiler! Kaçak pavyona ceza yağdı

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ilçe genelinde denetim yaptı. Altıparmak Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir iş hanının bodrum katından müzik sesi geldiğini fark etti. Müzik sesinin kesilmemesi üzerine iş hanına giren ekipler, bodrum katta, kaçak işletilen pavyon olduğunu gördü. Baskın yapan polis, müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı. Mekan, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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