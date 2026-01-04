Müzik öğretmenlerinden ‘ukulele’ orkestrası

Haberin Devamı

İstanbul Beykoz Tokatköy Ortaokulu’nda 2018 yılından beri müzik öğretmeni olarak görev yapan Kamuran Sönmez, öğrencileriyle kurduğu orkestraların ardından bu kez meslektaşlarına enstrüman öğretmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl öğretmenlere ukulele dersi vermeye başlayan Sönmez’in öncülüğünde, öğretmenlerden oluşan bir orkestra kuruldu. 1 yılda yaklaşık 50 öğretmenin ukulele çalmayı öğrenerek katıldığı ‘Ukulele Biz’ ekibi, çocuklar için ücretsiz konserler veriyor.

‘ZIPLAYAN PİRE’

Kamuran Sönmez, ‘Ukulele Biz’ ekibinin kuruluşunu ve çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Ben, ortaokuldaki müzik öğretmenim Nermin Baş’ın bana dokunmasıyla mesleğimi seçtim. Ondan aldığım ilhamla çocukların hayatına dokunmak istedim. Öğretmen olduktan sonra öğrencilerimle çeşitli korolar, orkestralar oluşturdum ve onlarla aynı sahneyi paylaştım. Onların heyecanlarına sahnede ortak oldukça, konservatuvara gönderdiğim öğrencilerimi gördükçe mesleğime daha da hevesle bağlandım. Geçtiğimiz yıl, ‘Okulöncesi ve özel eğitim öğretmenleriyle ukulele çalışması yaparsam onlar da öğrencilerine öğretirler’ diye düşünerek meslektaşlarıma bu enstrümanı öğretmek istedim. Ukulelenin anlamı ‘zıplayan pire’ demek ve çocuk şarkılarına çok uyumlu bir enstrüman. Aynı zamanda öğrenmesi de çok zor değil. Bu yüzden bize en uygun enstrüman olarak ukuleleyi gördük. Bir ekip arkadaşımız öğrencilerine öğretmeye başladı, sınıfında 20 öğrenciye ukulele dersi veriyor.

20 KİŞİYLE BAŞLADIK

Onların desteğiyle de yıl içinde sınıf öğretmenlerimiz, okulöncesi öğretmenlerimiz ve diğer branşlardan da öğretmenlerle çalışmalara başladık. Yola ilk çıktığımızda 20 kişiydik, toplam 50 öğretmene ulaştık ve güzel bir ekip ortaya çıktı.

Beykoz’dan gelen meslektaşlarıma farklı ilçelerden arkadaşlarımız da katıldı ve hızla büyüdük. Geçen sene haftada 2 gün prova yapıyorduk, bu sene haftada 1 çalışıyoruz. Geçen sene 9 Ekim’de çalışmalara başladık ve yaklaşık bir buçuk ay sonra, 24 Kasım’da ilk konserimizi verdik. Çok istekli olduğumuz için hızlı ilerledik ve büyüdük. Ukulele aynı zamanda bizim sosyalleşme ve terapi alanımız oldu.”

YENİ KONSERLER YOLDA

Başlarken amacımız konser vermek değildi, ancak provalar sırasında ‘Çocuklara konserler verebiliriz’ dedik. Öğretmenlerini enstrüman çalarken görmelerinin öğrenciler için unutulmaz bir hatıra ve deneyim olacağını, aynı zamanda müziğe olan ilgilerini artıracağını düşündük. Öğretmenler Günü’nde sahneye çıktık. İlçede iki konserimiz oldu. Beykoz sahilde bir etkinliğe katıldık. Sanat müziği konseri verdik. Son olarak da bir çocuk konseri düzenledik. Tüm bu konserleri ücretsiz veriyoruz. Ayrıca dekorları da kendimiz yapıyoruz. Eğitim öğretim yılının sonunda bir çocuk konseri ve 80’ler, 90’lar konseri vermeyi planlıyoruz.