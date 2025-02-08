Müzik öğretmenine taciz suçlaması

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İSTANBUL’da özel bir üniversitede okuyan Ç.K. müzik öğretmeni F.Ü.’nün, kendisiyle sürekli görüşmek istediğini söylüyordu. İddiaya göre ders çıkışı öğrencisinin arabasına izinsiz binen F.Ü., görüşmek istediğini söyledi. Öğretmen F.Ü., Ç.K.’nin konseri olduğunu söylemesine rağmen arabayı orduevine yönlendirdi. Orduevinde öğrencisiyle masada oturan F.Ü., “Seninle birlikte olmak istiyorum. Sana âşık oldum” dedi. Ç.K. ise “Benim hocamsınız. Evlisiniz ve çocuğunuz var, hiç mi utanmıyorsunuz?” diyerek öğretmenine tepki gösterdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ç.K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi oldu. Ç.K., ifadesinde, “Aracın içinde beni zorla öpmeye çalıştı. Engel olmaya çalıştım ve indirdim. Israrla benimle konuşmaya çalışan, takip eden ve aracımda zorla öpmeye çalışan F.Ü.’den şikâyetçiyim. Can güvenliğim tehlike altındadır” dedi. Ç.K. isimli öğrenci, şikâyetinin ardından öğretmeni F.Ü. hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı. F.Ü. ise öğrencisinin kendisine iftira attığını öne sürerek karara itiraz etti.

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İtiraz dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi: “Müvekkil, 41 yıllık evli ve bir çocuk babasıdır. İddiaların amacı, müvekkilin okuldaki pozisyonunu boşalttırıp kendi arkadaşını kadroya atamaktır.”