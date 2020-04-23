Müzik öğretmeni, kızıyla '23 Nisan' şarkısı yazdı

Ermenek Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Ahmet Belen, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi kızı Aysel ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle çıkmadıkları evlerinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı yazdı.

Salgın yüzünden evde kalmak zorunda olduklarını belirten Aysel Belen, ''Bugün 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kaldık. Babamla birlikte şarkı yaptık. Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. 23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor'' dedi.

Ahmet Belen de anne ve babaların, çocuklarının evde kaldığı şu süreçte verimli zaman geçirmeye çalıştıklarını dile getirerek, ''Çocuklarımızın virüs nedeniyle evde kaldığı şu günlerde zamanlarını en verimli şekilde geçirmek için anne ve babalar, ellerinden geleni yapıyor. Kızım da bana '23 Nisan için bir şarkı yapabilir miyiz baba?' dedi. İkimizin gönlünden bu sözler döküldü'' diye konuştu.

Baba Ahmet Belen'in kızı Aysel ile yazdığı '23 Nisan' şarkısı şöyle:

'Atatürk bize armağan etti

Yirmi üç nisan günü sizindir, dedi

Dalgalansın şanlı bayrağım hep göklerde

Bugün bize Ata'mızdan kaldı hediye

Yüzüncü yılını kutluyoruz biz

Evimizde olsak da gururluyuz biz

Kalbimizde kötülük yok gönlümüz temiz

Çocuk genç yaşlı birlikte Türkiye’yiz biz'