Müzik öğretmeni cinayetine 25 yıl istendi

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1998’de ele geçirilen 212 kg eroinle ilgili aranırken 2003’de Hollanda’da yakalanan Çelik, cinayetten birkaç ay önce Türkiye’ye döndü. İki kızının annesi Arzu Nihan Çelik’i öldürmeye karar veren Şerafettin Çelik, bu isteğini daha önceden tanıştığı Ceyhan Özmaden ve Erkan Can’a iletti. Bu talebi kabul eden Can ve Özmaden, 05 Mayıs 2004’te Arzu Nihan Çelik’i İstanbul Fatih’te yaşadığı evde 2 kızının gözü önünde öldürdü.

Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Şerafettin Çelik’in 02 Mayıs 2019’da öldü. Çelik’in ölümünden 3 yıl sonra 26 Eylül 2022’de polise giden Erkan Can (53) cinayeti itiraf etti. Can ifadesinde, “Şerafettin Çelik’ten korktuğum için bugüne kadar anlatmadım” dedi.

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Arzu Nihan Çelik

Davanın İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, savcı, tutuklu sanık Can ve Özmaden’in 20 yıldan 25’a yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Can ve Özmaden’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti son savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.