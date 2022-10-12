Müziğin mucizesi kalbine yenildi

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğan Ayça Gökdeniz (20), henüz çocukken ailesiyle birlikte soğan tarlalarında çalıştı. Gökdeniz Ailesi, Ayça 7 yaşındayken İstanbul’a göç etti ve Balat’a yerleşti. Ayça’nın babası Gezgin Gökdeniz, Beyoğlu’nda ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. Annesi ise temizlik görevlisi olarak ‘Barış İçin Müzik Vakfı’nda işe başladı. Ayça annesiyle birlikte işe gittiği bir gün vakıfta gördüğü müzik aletlerine çarpıldı. İlk olarak akerdeon, daha sonra da çello çalmaya başladı. Barış İçin Müzik Vakfı’ndaki hocaları çelloya tutkuyla bağlanan Ayça’dan desteklerini hiç esirgemedi. Türkiye’de ve yurtdışında sayısız konserlere çıkan Ayça, henüz 12 yaşında Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması’nda birinci oldu. Ayrıca Foundation Virtus Arts ödülünü de aldı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2018-2019-2020 kadrolarında yer aldı.

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HAYATINI ADAMIŞTI

Yeteneği ve azmi sayesinde ortaokul ve lisede Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğrencisi oldu. Dilbağ Tokay’ın öğrencisi olan Ayça, lisans eğitimine de aynı üniversitede devam etmeye başladı. Cello Enseble üyesi olarak İzmir, İstanbul ve Ayvalık’ta konserler verdi. Çeşitli orkestralarda solist olarak Vivaldi, Boccherini ve Haydn konçertolarını seslendirdi.

HERKESİN GURURUYDU

Ailesinin ve öğretmenlerinin gurur kaynağı olan, arkadaşları tarafından çok sevilen Ayça Gökdeniz, geçen hafta Bursa’da yaşayan ailesini ziyarete gitti. Önceki gün evde kalp krizi geçiren Ayça Gökdeniz hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Ayça için dün Karacabey’deki Saadet Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ayça Gökdeniz ailesi, arkadaşları ve hocalarının gözyaşları arazında Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘KORKMAYIN CESUR OLUN’

Gökdeniz bir röportajında kız çocuklarına seslenerek “Korkmayın, cesur olun. Size biri ‘yapamazsınız’ dediğinde ona yapabileceğinizi gösterin” demişti. Öte yandan Ayça’nın ölüm haberini duyuran Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Orkestramızın 2018-2019-2020 kadrolarında yer alan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi, sevgili müzisyen dostumuz Ayça Gökdeniz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm Tugfo ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.