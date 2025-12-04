Müziği gözleriyle dinleyecekler

Haberin Devamı

Öğretmenler, yaptıkları çalışmanın müzik eğitiminde kullanılan renkli nota sistemlerine evrensel bir standart kazandırabileceğini ifade ediyor. Öğretmenler, ikinci aşamada duyulan sesleri gerçek zamanlı olarak renk karşılığına dönüştürebilen bir cihaz prototipi üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu sayede öğretmenler, işitme engellilerin dünyanın en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen ve 26 yaşından sonra duyma yetisini kaybeden müzisyen Beethoven gibi müziği hissedebileceğini ve besteler yapabileceğini dile getiriyor. Kültür Koleji’nde lise kademesinde görev yapan fizik öğretmeni Ceren Can, müzikle renkleri eşleştirmeyi başardığı çalışmasını şöyle anlattı:

NOTAYA KARŞILIK IŞIK

“Notaları renklerle ilişkilendirerek işitme engellilerin enstrüman çalmasını sağlayan proje ve cihazlar var. Ancak bunlar bilimsel bir dayanağı olmadan, örneğin ‘do kırmızı, la sarı olsun’ denilerek yapılmış çalışmalar. Bu çalışmalar kişiye ve projeye göre değişebiliyor. Bizim ‘Müzikal Algıyı Görsel Olarak Modelleyen Frekanslar ve Işık Spektrumu’ projemizle ilgili notaya karşılık gelen elektromanyetik dalga frekansı ve bunun ortaya çıkardığı ışık bulunarak çalışıldı. Yani ilgili notanın oluşturduğu frekanstan ortaya çıkan ışık ve onun verdiği renk doğrultusunda bu çalışma gerçekleştirildi. İnsanların duyma ve görme aralığının minimum ve maksimum değerlerini alarak tüm frekansları buna göre düzenledik.”