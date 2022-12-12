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Müzeyyen'i tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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#Müzeyyen Tekayak#Abdullah Tekayak#Adana
Müzeyyeni tüfekle öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 10:15

Adana'da eşi Müzeyyen Tekayak'ı (27) pompalı tüfekle sırtından vurarak öldüren Abdullah Tekayak (29), saklandığı adreste yakalandı. İfadesinde, "Cezaevindeyken beni aldattığını duydum. İtiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim" diyen Abdullah Tekayak tutuklandı.

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Olay, 24 Kasım günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Abdullah Tekayak ile eşi Müzeyyen Tekayak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah Tekayak, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Saçmaların sırtına isabet ettiği Müzeyyen Tekayak yere yığıldı, Abdullah Tekayak ise kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Müzeyyen Tekayak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Müzeyyeni tüfekle öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Müzeyyen Tekayak'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun ise anneannelerinde kaldığı öğrenildi.

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SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Tekayak'ın, Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Tekayak'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tekayak, ifadesinde, "Cezaevindeyken beni aldattığını duydum. Olay günü konuşmak için eve çağırdım. Durumu kendisinin anlatmasını ve itiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Tekayak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Müzeyyen Tekayak#Abdullah Tekayak#Adana

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