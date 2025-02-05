‘Müzeyyen’ tazminat ödeyecek

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İddiaya göre Mustafa Yılmaz, 9 yıl önce Eskişehir Odunpazarı’nda ‘Müzeyyen Ocakbaşı’ isimli işletme açtı. İşletmenin iç duvarlarını Müzeyyen Senar’ın fotoğraflarıyla donatan işletme, mekânda Müzeyyen Senar’a ait şarkıları izinsiz kullandı. Müzeyyen Senar’ın mirasçıları ise İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava dilekçesinde, işletmedeki ‘Müzeyyen Senar’ konseptinin tamamen kaldırılması istenirken, 100 bin liralık tazminatın 9 yıllık faiziyle tahsili istendi.

İŞLETMEYİ BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Bilirkişi, raporunda işlemede Müzeyyen Senar konsepti oluşturulduğunu, sanatçının kişilik haklarına zarar verildiğini ifade etti. İki yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Mustafa Yılmaz’ın Müzeyyen Senar’a ait şarkı ve görselleri sosyal medyada, işletme içerisinde kullanması gerekçesiyle 38 bin 200 TL tazminat ödemeye hükmetti. Mustafa Yılmaz’ın bu tazminatı izinsiz kullanım tarihi olan 9 yıllık faiziyle birlikte Müzeyyen Senar’ın ailesine ödemesine karar verdi.