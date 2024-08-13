‘Müzeyyen’ davası

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Türk Sanat Müziği’nin en önemli assolistlerinden Müzeyyen Senar, 9 yıl önce 8 Şubat 2015’te hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca 500 kadar plak ve müzik albümü yapan Müzeyyen Senar’ın vefatının ardından eşi ve çocukları mirasçı olarak kaldı. İddiaya göre İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan ‘Müzeyyen Plus’ isimli işletme, iç ve dış duvarlarını Müzeyyen Senar’ın fotoğrafları ve çeşitli görselleriyle donattı. ‘Müzeyyen Senar’ı marka haline getiren işletmede, rakılar da özel olarak üretilen ‘Müzeyyen Plus’ isimli bardaklarla servis edildi. Müzeyyen Senar’ın ailesi, ‘Müzeyyen Plus’ isimli işletmede ünlü sanatçıya ait görselleri ve şarkıları izinsiz kullandığı iddiasıyla işletme sahibi Anıl Hoşken’e 150 bin 500 liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, işletme sahibi Anıl Hoşken’in, popülaritesinden faydalanmak suretiyle işletmesinde Müzeyyen Senar konsepti oluşturarak bir ticari politika güttüğü anlatıldı.

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‘ÜRÜNLER KALDIRILSIN ŞARKILARI DİNLETİLMESİN’

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Anıl Hoşken, Müzeyyen Senar’ın ismini, cismi ile özdeşleştirerek insan zekâsına algı yaratmak suretiyle ‘Müzeyyen Senar’ı marka haline getirmiştir. Müzeyyen Senar’ı Müzeyyen Senar yapan onun sanatçı olması Cumhuriyet’in Divası, Atatürk’ün kızı olması, yani popülaritesidir. Anıl Hoşken, ‘Müzeyyen Senar’ ismi ve konsepti kullanarak, ticari kâr elde etmiştir. İzmir Torbalı’da en bilinen işletmelerden olan ‘Müzeyyen Plus’ın, sosyal medyada yapılan yorumlardan da anlaşılacağı üzere müşterilerin uğrak mekânlarından birisi olduğu görülecektir. Davaya konu mekânın sosyal medya hesaplarında da Müzeyyen Senar’a ait görseller kullandığı anlaşılmaktadır. Bu durum, işletmenin başından beri Müzeyyen Senar konseptiyle kurgulandığının göstergesidir. Müzeyyen Senar’ın fikri mülkiyet ve kişilik haklarına yönelen ihlal halen devam etmektedir. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından bu haksız tecavüzün ortadan kaldırılmasını ve durdurulmasını istiyoruz. ‘Müzeyyen Plus’ adlı işletmede ‘Müzeyyen’ ismini verdikleri tabelanın kaldırılmasını talep ediyoruz. İşletme içerisinde ‘Müzeyyen Senar’ konsepti içeren her bir ürünün kaldırılmasının, çoğaltılmasının ve yayılmasının önlenmesini istiyoruz. İşletme içerisindeki Müzeyyen Senar’a ait şarkıların dinletilmesinin ve sosyal medyada paylaşılmasının önlenmesi için tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca 500 lira maddi, 150 bin lira da manevi olmak üzere toplam 150 bin 500 liralık tazminatın 2018’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte işletme sahibi Anıl Hoşken’den tahsilini istiyoruz.”