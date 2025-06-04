Müzenin resmi aracıyla sera kurmuş: Pes artık müdüre hanım

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Sezgin’in, villasının hemen yanına yaptığı seranın inşaatında da yine müze envanterine kayıtlı, resmi plakalı iş makinelerini kullandığı görüntülendi.

DELİLLERİ GÖRDÜ ‘PİŞMANIM’ DEDİ

Fotoğraf ve videolu delillerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmasının ardından başlatılan soruşturma sonunda ceza alan Sezgin’in, müfettişlere verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği ve pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi.

Süreci ve soruşturma dosyasının içeriğini doğrulayan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Nilüfer Sezgin hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğünü, çatı soruşturmasının da henüz tamamlanmadığı yönünde bilgi verdi.