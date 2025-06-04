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Müzenin resmi aracıyla sera kurmuş: Pes artık müdüre hanım

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#Antalya#Nilüfer Sezgin#Sera
Müzenin resmi aracıyla sera kurmuş: Pes artık müdüre hanım
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 07:00

Antalya Demre’de, ‘Mucizelerin Azizi’ olarak bilinen Noel Baba (Aziz Nikola) adına Myralılar tarafından yaptırılan Aziz Nikola Kilisesi’ni güneş ışınları ve yağmurdan koruması amacıyla yapılan, 30 yıl tarihi yapının üzerinde kaldıktan sonra depoya kaldırılan çatı sistemi malzemelerini kendisine ait villa inşaatında kullanmakla suçlanıp jet hızıyla görevden alınan Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin’in bir skandalı daha ortaya çıktı.

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Sezgin’in, villasının hemen yanına yaptığı seranın inşaatında da yine müze envanterine kayıtlı, resmi plakalı iş makinelerini kullandığı görüntülendi.

DELİLLERİ GÖRDÜ ‘PİŞMANIM’ DEDİ

Fotoğraf ve videolu delillerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmasının ardından başlatılan soruşturma sonunda ceza alan Sezgin’in, müfettişlere verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği ve pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi.

Müzenin resmi aracıyla sera kurmuş: Pes artık müdüre hanım

Süreci ve soruşturma dosyasının içeriğini doğrulayan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Nilüfer Sezgin hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğünü, çatı soruşturmasının da henüz tamamlanmadığı yönünde bilgi verdi.

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#Antalya#Nilüfer Sezgin#Sera

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