Güncelleme Tarihi:

Müzelerin risk haritası çıkarıldı
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 07:00

TÜM dünya Louvre soygununu konuşurken, Türkiye’deki müze ve ören yerlerinin güvenliği konusunda özel bir çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Topkapı Sarayı, Zeugma Mozaik Müzesi, Efes Arkeoloji Müzesi gibi dünyaca ünlü müzeleri içine alan özel bir güvenlik çalışması başlattı. Hazırlığı 2 yılı aşkın süredir devam eden çalışmaya göre; Türkiye’deki müze ve ören yerlerinin güvenlik risk haritası çıkarıldı. Çalışmada, sınırları içinde çok önemli kültür varlıkları bulunduran müze ve ören yerlerinin hırsızlık, terör saldırısı, eserlere zarar verici eylemler, deprem, sel gibi risklere karşı nasıl korunması gerektiği detaylı biçimde raporlandı. Hürriyet’e konuşan bakanlık yetkilileri, güvenlik risk haritası çalışmasının son aşamaya geldiğini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yapılacak sunumun ardından güvenlik açığı tespit edilen noktalarda profesyonel destek alınarak kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.

 

