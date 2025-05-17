Müzelerde gece hayatı başlıyor

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Geçen yıl ziyaretçilerin ilgisini çeken gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 Haziran’da başlayacak ve pek çok müze akşamın ilerleyen saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam saat 23.00’e kadar açık tutacak. Efes, Antik Çağ’ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu’nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı’nın kalıntıları nedeniyle de tarih meraklılarının rotasında yer alıyor.

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HEYKELLER AYDINLANACAK

Güneydoğu Anadolu’nun en çok ziyaret edilenleri arasında bulunan Adıyaman Nemrut Örenyeri de gece ışıklandırılacak ve 04.00-09.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. 8-10 metrelik heykeller ışıklandırılacak. Turizm cenneti Antalya’daki çeşitli müze ve örenyeri de gece müzeciliğinden faydalanarak, daha çok ziyaretçiyle buluşacak. Bu kapsamda Antalya Müzesi, Alanya Müzesi ve Nekropol Müzesi ile Aspendos, Patara ve Side örenyerleri saat 22.00’ye kadar açık olacak. Didim Apollon Tapınağı saat 21.00’e, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi saat 22.00’ye, Denizli Hierapolis Örenyeri ise saat 23.00’e kadar gezilebilecek. Başkentte Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Ankara Etnografya Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi’nin aralarında olduğu 27 müze ve ören yeri gece geç saatlere kadar ziyaret edilebilecek. (AA)

GALATA KULESİ 23.00’E KADAR AÇIK

İstanbul’daki çeşitli müzeler de gece müzeciliğinden yararlanacak. Bu kapsamda İstanbul Arkeoloji Müzeleri (kapalı alanları hariç), Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi saat 22.00’ye kadar açık olacak. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından Galata Kulesi de saat 23.00’e kadar gezilebilecek.